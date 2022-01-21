Черных риелторов приговорили к сроку за убийство двух российских пенсионеров

Вологодский областной суд вынес приговор четырем черным риелторам, которые убили двух российских пенсионеров ради квартир. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Троих мужчин и одну женщину приговорили к срокам от трех лет колонии до пожизненного лишения свободы. Суд признал их виновными в 11 преступлениях против личности, собственности, общественной безопасности, а также в краже документов.

По данным следствия, злоумышленники застрелили собственников квартир, расчленили их тела и закопали в лесу на территории района. Похищенные у пенсионеров паспорта и другие документы подсудимые пытались использовать для переоформления права собственности на квартиры. Со счетов жертв риелторы незаконно сняли более 1,5 миллиона рублей, после чего были задержаны полицией.

Как сообщает издание NewsVO, первый погибший — 64-летний владелец трехкомнатной квартиры, который после смерти родителей проживал там один. Вторая жертва — 67-летний собственник четырехкомнатной квартиры, пропавший осенью 2019 года и позже обнаруженный возле дачи знакомого одного из подсудимых.

23 ноября 2021 года сообщалось, что 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны пытались насильно выселить из единственного жилья из-за действий черных риелторов.