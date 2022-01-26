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Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон планирует провести переговоры по телефону с Путиным 28 января

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в пятницу, 28 января. О своих планах он сообщил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит ТАСС.

«Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры», — заявил Макрон.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, Британия готова учесть любые оправданные обеспокоенности российской стороны посредством дипломатии. Глава правительства в очередной раз предупредил, что «без колебаний введет более жесткие санкции против России».

Марина Совина
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