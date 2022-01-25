Джонсон заявил о намерении переговорить с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Британия готова учесть любые оправданные обеспокоенности российской стороны посредством дипломатии. «Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — сказал он.

Глава правительства в очередной раз предупреди, что «без колебаний введет более жесткие санкции против России», если якобы готовящееся вторжение на Украину состоится.

Ранее Джонсон предрек России «новую Чечню» в случае вторжения на Украину. Премьер уверен, что вторжение станет болезненным, жестоким и кровавым делом, Однако он отметил, что «вторжения еще можно избежать», если «возобладает здравый смысл».