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Джонсон заявил о намерении переговорить с Путиным

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении переговорить с Путиным об Украине

Фото: Alexei Nikolsky / АР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Британия готова учесть любые оправданные обеспокоенности российской стороны посредством дипломатии. «Цель России — не позволять НАТО приближаться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до президента Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — сказал он.

Глава правительства в очередной раз предупреди, что «без колебаний введет более жесткие санкции против России», если якобы готовящееся вторжение на Украину состоится.

Ранее Джонсон предрек России «новую Чечню» в случае вторжения на Украину. Премьер уверен, что вторжение станет болезненным, жестоким и кровавым делом, Однако он отметил, что «вторжения еще можно избежать», если «возобладает здравый смысл».

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Анжелика Бережная
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