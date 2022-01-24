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Джонсон предрек России «новую Чечню» при вторжении на Украину

Премьер Британии Джонсон: вторжение России на Украину может превратиться в «новую Чечню»

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек, что конфликт на Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню». Об этом пишет Reuters.

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«Вторжение на Украину, с российской точки зрения, будет болезненным, жестоким и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России поняли, что это может стать новой Чечней», — заявил глава правительства Великобритании. Однако он отметил, что «вторжения еще можно избежать», если «возобладает здравый смысл».

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе Александр Павлюк заявил, что при вторжении украинцы будут «рвать русских голыми руками». По его словам, украинские военнослужащие и бойцы батальонов территориальной обороны ежедневно готовятся к противостоянию с «агрессором».

24 января профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру» заявил, что стягивание российских войск к границе с Украиной призвано предотвратить военную агрессию Киева в Донбассе и продемонстрировать неприятие Москвой дальнейшего расширения НАТО.

Первая (1994-1996 годы) и Вторая (1999-2009 годы) Чеченские кампании стали комплексами антитеррористических операций правительства Российской Федерации на территории Республики Чечня с целью уничтожения боевиков террористической организации Чеченская Республика Ичкерия. Конфликты стали одними из самых кровавых в истории современной России.

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Николай Чигасов
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