В США оценили вероятность ввода российских войск в Донбасс

Стягивание российских войск к границе с Украиной призвано предотвратить военную агрессию Киева на Донбассе и продемонстрировать неприятие Москвой дальнейшего расширения НАТО. Таким мнением поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Политолог отметил, что полномасштабное вторжение России на Украину выглядит крайне маловероятным. «Более вероятным будет ограниченный ввод войск в Донбасс и наращивание военного присутствия в других регионах», — заявил он, оценивая вероятное развитие событий.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.

Более того, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Россия якобы планирует напасть на Украину половиной всех сухопутных войск. По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала».