Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США оценили вероятность ввода российских войск в Донбасс

Политолог Алан Кафруни: полномасштабное вторжение России на Украину выглядит маловероятным

Фото: Baz Ratner / Reuters

Стягивание российских войск к границе с Украиной призвано предотвратить военную агрессию Киева на Донбассе и продемонстрировать неприятие Москвой дальнейшего расширения НАТО. Таким мнением поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Политолог отметил, что полномасштабное вторжение России на Украину выглядит крайне маловероятным. «Более вероятным будет ограниченный ввод войск в Донбасс и наращивание военного присутствия в других регионах», — заявил он, оценивая вероятное развитие событий.

Материалы по теме:
«Они заплатят за это» Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
«Они заплатят за это»Джо Байден пообещал России катастрофу и невиданные санкции в случае военного вторжения на Украину
20 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.

Более того, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Россия якобы планирует напасть на Украину половиной всех сухопутных войск. По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter