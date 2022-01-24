Украинский командующий пообещал «рвать русских голыми руками»

Около полумиллиона украинцев проходили службу в Донбассе или потеряли там кого-нибудь из близких, а потому при новом вторжении они будут «рвать русских голыми руками». Об этом в интервью газете The Times заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) страны Александр Павлюк.

По его словам, украинские военнослужащие и бойцы батальонов территориальной обороны ежедневно готовятся к противостоянию с «агрессором». «Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться», — рассказал Павлюк.

Военный также пообещал, что в случае захвата отдельных регионов республики, на их территории развернется партизанское движение, а «оккупантам» придется отступить уже при первых потерях. При этом он допустил ситуацию, когда вся Украина окажется захвачена русской армией. При таком сценарии, по мнению командующего, следующей жертвой России окажутся страны Балтии.

Ранее стало известно, что Украина получила от США более 80 тонн оружия и боеприпасов в качестве военной помощи на случай вторжения со стороны России. Среди прочего украинской армии достались ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Западные страны неоднократно обвиняли Москву в подготовке вторжения на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.