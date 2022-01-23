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Украина получила от США более 80 тонн оружия

Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил от США более 80 тонн оружия

Фото: @oleksiireznikov

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил, что Киев получил от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи.

«Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — отметил министр, сообщив, что это второй самолет от американских партнеров.

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Ранее стало известно, что Boeing 747 доставил груз из Франкфурта в аэропорт Борисполь. Украинским военным передадут ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, американский самолет доставил на Украину партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

22 января на Украину прибыла первая партия боеприпасов из США. В страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия, в том числе боеприпасы.

11 января телеканал CNN со ссылкой на четыре источника в американской администрации сообщил о том, что США в конце декабря прошлого года тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Вашингтон намерен поставить Киеву стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиолокационного наблюдения.

Марина Совина
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