Популярный блогер раскрыл Дудю детали своей эмиграции

Популярный белорусский журналист и блогер Никита Мелкозеров, покинувший родину летом 2021 года из-за опасения политических преследований, раскрыл детали своей эмиграции из Минска в Вильнюс. В интервью блогеру Юрию Дудю на YouTube он рассказал, что уехал из Белоруссии через Россию. Мелкозеров также признался, что иногда испытывает сильную тоску по родине.

«Я уезжал через Россию. Так вышло, что появилась новость про задержание Саши (журналиста и блогера Александра Ивулина — прим. "Ленты.ру"), и я сразу же стал звонить по медицинским центрам насчет ковид-теста», — описал переезд Мелкозеров.

Блогер рассказал, что сдал и получил ПЦР-тест за два дня, а затем купил билет на поезд в Санкт-Петербург. Он уточнил, что выбрал железную дорогу, а не самолет, чтобы избежать необходимости контактировать с пограничниками.

Мелкозеров отметил, что, прибыв в Вильнюс, некоторое время испытывал эйфорию из-за чувства свободы. Однако это ощущение, добавил блогер, быстро закончилось. Он также признался, что порой сильно скучает по Белоруссии. «Когда мне особо грустно, (...) я думаю, что за возможность попить кофе где-нибудь около парка Челюскинцев [в Минске] я бы убил. Либо за возможность в Гродно съездить на выходные. Это щемит на самом-то деле», — посетовал Мелкозеров.

Ранее известный стендап-комик из Минска Слава Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии. По словам юмориста, источник сообщил, что его собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине из страны.