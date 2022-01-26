Участники «нормандского формата» решили выполнять Минские соглашения

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стороны открыто задекларировали, что есть много расхождений и по Минским соглашениям, и в "нормандском формате". Однако стороны констатировали желание работать над их устранениями», — отметил глава офиса украинского лидера.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому). Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, ожидается, что он даст комментарии по итогам встречи.