Российского блогера арестовали после видео с нарушениями ПДД

Российского блогера Георгия Ерохина арестовали после публикации видео с нарушениями ПДД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Личность блогера раскрыл источник агентства в правоохранительных органах.

Постановлением суда Ерохина арестовали на 11 суток. В своем Instagram блогер подтвердил эту информацию, написав: «Скоро выйду». Его машину отправили на спецстоянку. Кроме того, у Ерохина изъяли государственные регистрационные знаки.

Отмечается, что блогер регулярно выкладывал на свою страницу в Instagram ролики, в которых он нарушал правила дорожного движения. При этом на его страницу было подписано более 500 тысяч человек. Полицейские обратили внимание на Ерохина, когда мониторили соцсети, и передали информацию о нем экипажам дорожно-патрульной службы. «В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулем молодой человек задержан», — сообщила Волк.

Полицейские установили, что в 2021 году Ерохин 21 раз привлекался к административной ответственности. В частности, блогер отказывался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее прокуратура Московской области потребовала запретить в России ролик популярного видеоблогера Михаила Литвина, который ранее в декабре проехался на машине внутри здания одного из торговых центров Подмосковья. Ведомство провело проверку и сочло, что блогер размещает материалы, пропагандирующие антиобщественное поведение.