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Прокуратура потребовала запретить в России ролик популярного блогера

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете ролика блогера Литвина, проехавшегося по ТЦ

Фото: @mikhail_litvin

Прокуратура Московской области потребовала запретить в России ролик популярного видеоблогера Михаила Литвина, который ранее в декабре проехался на машине внутри здания одного из торговых центров Подмосковья. Ведомство провело проверку и сочло, что блогер размещает материалы, пропагандирующие антиобщественное поведение. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Одинцовская городская прокуратура отметила, что ролик блогера вызывает положительные отклики и комментарии пользователей. При этом сами материалы, как добавили в ведомстве, пропагандируют антиобщественное поведение и имеют широкий резонанс.

«Согласно законодательству РФ, распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено», — подчеркнули в прокуратуре. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском о признании информации, размещенной в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещенной к распространению на территории страны. Как уточнило РИА Новости, речь идет о двух роликах Литвина.

15 декабря в сети распространилось видео, на котором Литвин прокатился на машине внутри здания одного из торговых центров в Одинцово. По факту случившегося правоохранители начали проверку. В прокуратуре уточнили, что Литвин был лишен водительского удостоверения в мае, а экзамен на получение его обратно не сдавал.

Позднее оказалось, что ролик блогера постановочный. Представитель торгового центра уточнил, что на момент съемок в здании не присутствовали посетители, а люди на кадрах Литвина были командой блогера. По его словам, реквизит в видео, включая сбитую елку, был привезен съемочной группой.

Дарья Кучерявых
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