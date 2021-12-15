Видео популярного блогера с ездой по торговому центру оказалось постановочным

Ролик, на котором популярный блогер Михаил Литвин, лишенный водительского удостоверения, ездил на автомобиле внутри здания торгового центра в Московской области, оказался постановочным. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса «Вегас».

«Данный ролик — постановка. Представители блогера запросили возможность аренды торгового центра в ночное время для съемки ролика. Заявленная тема — продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса», — сообщили в пресс-службе ТРК «Вегас». Отмечается, что Литвин на кадрах передвигался на машине по галерее торгового центра «Вегас Кунцево».

Представитель торгового центра уточнил, что на момент съемок в здании не присутствовали посетители, а люди на кадрах Литвина — команда блогера. По его словам, реквизит в видео, включая сбитую елку, был привезен съемочной группой. «Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», — добавили в пресс-службе ТРК «Вегас».

15 декабря на Литвина был составлен административный протокол за езду без водительских прав, пишет РИА Новости. «По видео, размещенному в сети интернет, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из торговых центров, сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права на его управление — прим. "Ленты.ру")», — сообщили на сайте ГУ МВД по Московской области.

Ранее также стало известно, что видео с блогером Литвиным проверяет прокуратура. Отмечалось, что правоохранители проверят ролик на соответствие требованиям российского законодательства, а также дадут оценку законности распространения видео. В прокуратуре уточнили, что Литвин был лишен водительского удостоверения в мае, а экзамен на получение его обратно не сдавал.