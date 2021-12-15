Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Видео популярного блогера с ездой по торговому центру оказалось постановочным

РИА Новости: видео блогера Литвина с ездой на автомобиле по торговому центру постановочное

Фото: @mikhail_litvin

Ролик, на котором популярный блогер Михаил Литвин, лишенный водительского удостоверения, ездил на автомобиле внутри здания торгового центра в Московской области, оказался постановочным. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса «Вегас».

«Данный ролик — постановка. Представители блогера запросили возможность аренды торгового центра в ночное время для съемки ролика. Заявленная тема — продвижение образовательного курса для поставщиков и менеджеров большого маркетплейса», — сообщили в пресс-службе ТРК «Вегас». Отмечается, что Литвин на кадрах передвигался на машине по галерее торгового центра «Вегас Кунцево».

Представитель торгового центра уточнил, что на момент съемок в здании не присутствовали посетители, а люди на кадрах Литвина — команда блогера. По его словам, реквизит в видео, включая сбитую елку, был привезен съемочной группой. «Фактический контент ролика радикально отличается от сценария, который присылала команда блогера изначально», — добавили в пресс-службе ТРК «Вегас».

Материалы по теме:
«Соцсети опасны, как наркотики» Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
«Соцсети опасны, как наркотики»Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
6 декабря
«Как это мерзко» YouTube-блогерша рассказывает об обмане брендов и звезд. За что ее любят и травят?
«Как это мерзко»YouTube-блогерша рассказывает об обмане брендов и звезд. За что ее любят и травят?
13 декабря

15 декабря на Литвина был составлен административный протокол за езду без водительских прав, пишет РИА Новости. «По видео, размещенному в сети интернет, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из торговых центров, сотрудниками ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права на его управление — прим. "Ленты.ру")», — сообщили на сайте ГУ МВД по Московской области.

Ранее также стало известно, что видео с блогером Литвиным проверяет прокуратура. Отмечалось, что правоохранители проверят ролик на соответствие требованиям российского законодательства, а также дадут оценку законности распространения видео. В прокуратуре уточнили, что Литвин был лишен водительского удостоверения в мае, а экзамен на получение его обратно не сдавал.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Рогозина допросили по делу его советника Сафронова о госизмене
Акции «Сургутнефтегаза» взлетели
Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте
Приложения для поиска жилья оказались небезопасными
Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков
В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции
Движение судов через Босфор приостановили
В Москве загорелось здание школы
Влад Лисовец назвал старящие женщин прически
Москвичей предупредили о подорожании проезда в городском транспорте
Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса
В Москве оценили расчеты бывшего аналитика ЦРУ о выходе войск России к Днепру
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter