Популярный российский блогер прокатился на машине в торговом центре

Популярный видеоблогер Михаил Литвин прокатился на машине внутри здания одного из торговых центров в Московской области. По факту случившегося правоохранители начали проверку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Подмосковья.

«Прокуратура организовала проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором блогер демонстрирует, как передвигается на автомобиле внутри здания одного из торговых центров Одинцовского городского округа», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что правоохранители проверят ролик с блогером на соответствие требованиям российского законодательства, а также дадут оценку законности распространения видео.

По данным РИА Новости, соответствующий ролик появился на странице блогера Михаила Литвина.

7 июля сообщалось, что Пресненский суд Москвы лишил Литвина водительских прав на четыре месяца. Его признали виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной. Уточнялось, что блогер признал свою вину.

Литвин не раз становился героем громких скандалов. 2 июня стало известно, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении блогера. Поводом стал ролик, для съемок которого он примотал скотчем человека к вертолету, а затем запустил его в воздух.