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В НАТО приготовились обсуждать разоружение и контроль над вооружениями

DPA: НАТО в ответе России готовы обсудить разоружение и контроль над вооружением

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В НАТО в ответ России по гарантиям безопасности заявили, что готовы обсуждать разоружение и контроль над вооружениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Агентство со ссылкой на источники сообщило, что НАТО представит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. При этом дипломаты отметили, что в ответе не содержится серьезных уступок.

«[В ответе] дается ясно понять, что основные требования России неприемлемы для альянса», — отмечает DPA. К этому относится требование нерасширения альянса и вывода войск из стран-членов на востоке Европы, отметил источник.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после получения из письменного ответа США российский МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

Марина Совина
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