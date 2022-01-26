Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Париже началась встреча советников «нормандского формата»

РИА Новости: в Париже началась встреча «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

В Париже началась встреча советников «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговорного формата общаются в Елисейском дворце, пишет РИА Новости.

На переговорах Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
00:00

Встреча проходит после длительной паузы — она состоялась в сентябре 2021-го по видеосвязи. Кроме того, в начале января этот вопрос обсуждали на переговорах в Подмосковье: там Козак встретился с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плётнером.

Ранее стало известно, что советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» будут обсуждать в первую очередь вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР
Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России
Польша отказалась выдавать Белоруссии соратника Протасевича
Лавров рассказал о потерявшем связь с реальностью генсеке НАТО
Женщина избавилась от пухлых губ после шести лет инъекций и помолодела
Российскому космонавту после скандала выдали американскую визу
Синоптики предупредили американцев о надвигающемся дожде из игуан
Лавров обвинил Запад в провокациях и нагнетании обстановки вокруг Украины
Россияне раскрыли отношение к заработавшей два миллиарда рублей за год блогерше
Оценены возможные последствия новых антироссийских санкций Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter