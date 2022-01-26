В Париже началась встреча советников «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе. Участники переговорного формата общаются в Елисейском дворце, пишет РИА Новости.

На переговорах Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча проходит после длительной паузы — она состоялась в сентябре 2021-го по видеосвязи. Кроме того, в начале января этот вопрос обсуждали на переговорах в Подмосковье: там Козак встретился с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плётнером.

Ранее стало известно, что советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» будут обсуждать в первую очередь вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.