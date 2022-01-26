Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме

Министерство здравоохранения России разработало и выпустило памятку для пациентов, которые болеют COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Документ опубликован на сайте ведомства.

25 января соответствующее поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной.

«В большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма. В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций», — сказал он.

Вакцинированным и ревакцинированным россиянам не требуется лечение

Из рекомендаций следует, что людям, которые сделали прививку или ревакцинировались в течение последних шести месяцев, и при этом переносят COVID-19 бессимптомно, не требуется лечение, но необходима самоизоляция.

Они могут получить листок нетрудоспособности. Им также рекомендовано измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.

При ухудшении состояния нужно вызывать скорую помощь

Если температура тела превысила 38 градусов и держится более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих, необходимо обратиться в поликлинику или единую службу «122» для консультации с врачом.

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95 процентов, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи рекомендации Минздрава

В Минздраве предупредили, что самостоятельно принимать антибиотики не стоит — их назначают врачи и только в случае, если к этому есть показания.

Всем пациентам надо соблюдать самоизоляцию — даже вакцинированным и переболевшим

В таком случае пациенту надо оставаться дома, и если он живет не один — избегать тесных контактов с родными или соседями. При этом все, кто находится с болеющим под одной крышей, должны носить маски или респираторы.

Кроме того, необходимо регулярно, раз в три часа, проветривать помещения, соблюдать питьевой режим, измерять температуру тела не реже трех раз в сутки. По возможности — измерять пульсоксиметром сатурацию (уровень кислорода в крови), а также использовать противовирусные препараты и капли для носа, использовать солевые растворы при насморке и заложенности носа. Препараты, которые назначены на регулярной основе, надо принимать в той же дозировке

При появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры до 38 градусов), надо позвонить в поликлинику или службу «122» для консультации с врачом. При появлении одышки, снижении уровня сатурации до значений меньше 94-95 процентов, повышении температуры выше 38 градусов, следует вызывать скорую помощь.

Если пациент раньше не болел и не привился, ему нужно соблюдать изоляцию при положительном ПЦР-тесте

При этом в рекомендациях сказано, что оставаться дома необходимо независимо от симптомов заболевания. Также надо дистанционно проконсультироваться с медработником, для этого можно позвонить в единую службу «122» или в свою поликлинику. При ухудшении состояния следует вызвать скорую помощь.

В памятке также сказано, что оставаться дома необходимо при появлении симптомов ОРВИ (кашель, насморк,

першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 градусов) независимо от того, какой результат показал ПЦР-тест.

Если заболел ребенок — надо проконсультироваться с врачом

Заболевшего ребенка нужно оставить дома, отправлять в детский сад или школу его нельзя. Минздрав также призвал не заниматься самолечением, а строго выполнять рекомендации врачей. Отдельно министерство выделило предупреждение о том, что детей нельзя самостоятельно лечить антибиотиками — их может назначить только врач-педиатр при необходимых показаниях.

Как и в случае со взрослыми, необходимо позвонить в единую службу «122» или поликлинику, чтобы дистанционно проконсультироваться со специалистом. При ухудшении состояния — вызвать скорую помощь.

Меры профилактики все те же — маски, мытье рук и социальная дистанция

Министерство призвало граждан носить маски или респираторы в закрытых помещениях и при контакте с другими людьми, тщательно и часто мыть руки, обрабатывать их антисептиками, минимизировать посещение мест с большим скоплением людей либо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Минздрав напомнил, что нужно также пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.