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Порошенко потребовал увеличить расходы на армию

Петр Порошенко: власти обязаны увеличить расходы на ВСУ из-за угрозы российского вторжения

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Власти Украины обязаны резко увеличить расходы на армию, не дожидаясь пока начнется «российское вторжение». С таким призывом выступил пятый президент республики Петр Порошенко, его слова цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По словам политика, за ситуацией на российско-украинской границе последние три месяца пристально наблюдают почти все страны на планете, но официальный Киев не принимает никаких мер, чтобы укрепить свои рубежи и подготовиться к боевым действиям. «Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, отправляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинских властей», — заявил Порошенко.

Он потребовал не раздумывать, нападет Россия или нет, а прямо сейчас принять поправки в закон о бюджете на 2022 год и дополнительно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 50 миллиардов гривен (138 миллиардов рублей).

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«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное обеспечение украинских военнослужащих?» — отметил политик.

Ранее стало известно, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны страны Алексей Резников уже анонсировал продолжение поставок.

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Михаил Кириллов
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