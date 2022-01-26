Порошенко потребовал увеличить расходы на армию

Власти Украины обязаны резко увеличить расходы на армию, не дожидаясь пока начнется «российское вторжение». С таким призывом выступил пятый президент республики Петр Порошенко, его слова цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По словам политика, за ситуацией на российско-украинской границе последние три месяца пристально наблюдают почти все страны на планете, но официальный Киев не принимает никаких мер, чтобы укрепить свои рубежи и подготовиться к боевым действиям. «Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, отправляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинских властей», — заявил Порошенко.

Он потребовал не раздумывать, нападет Россия или нет, а прямо сейчас принять поправки в закон о бюджете на 2022 год и дополнительно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 50 миллиардов гривен (138 миллиардов рублей).

«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное – чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему Зеленский не поднимает денежное обеспечение украинских военнослужащих?» — отметил политик.

Ранее стало известно, что на Украину поступила третья партия американской военной помощи, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Министр обороны страны Алексей Резников уже анонсировал продолжение поставок.