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Матвиенко предложила рассмотреть введение химической кастрации педофилов

Валентина Матвиенко предложила изучить опыт государств в химической кастрации педофилов

Фото: Eurasian Women's Forum

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением изучить возможность введения химической кастрации педофилов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в ряде государств уже есть такой метод. Возможно, следует изучить их опыт, подчеркнула спикер Совфеда на заседании палаты при обсуждении дальнейших возможных изменений в законодательстве.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, преступники должны получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

18 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.

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Юлия Ямпольская
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