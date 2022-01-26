Матвиенко предложила рассмотреть введение химической кастрации педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением изучить возможность введения химической кастрации педофилов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в ряде государств уже есть такой метод. Возможно, следует изучить их опыт, подчеркнула спикер Совфеда на заседании палаты при обсуждении дальнейших возможных изменений в законодательстве.

Ранее комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, преступники должны получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

18 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.