Комитет Совфеда одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов

Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 26 января. Согласно законопроекту, преступники должны получать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на повторные преступления в отношении несовершеннолетних.

Вместе с тем применение пожизненного заключения расширяется и на тех преступников, кто в первый раз совершил преступления в отношении двух и более граждан до 18 лет, а также на случаи, когда подобное преступление связано с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.