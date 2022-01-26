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Более 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили или задержали 54 рейса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более 50 рейсов отменены или задержаны в связи с погодными условиями в подмосковных аэропортах. Информация о массовых задержках в среду, 26 января, появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Сообщается, что в Шереметьево задержаны десять рейсов, вылет еще 19 был отменен. Во Внуково задержаны 14 рейсов, шесть отправлений отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще пять рейсов. В общей сложности изменения в расписании московских аэропортов коснулись 54 рейсов.

Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет. Отмечается, что причиной массовых задержек и отмен рейсов является сильный снегопад.

Ранее в январе сообщалось, что 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. «Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — отметили в пресс-службе перевозчика.

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Дарья Рыбак
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