Более 50 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Более 50 рейсов отменены или задержаны в связи с погодными условиями в подмосковных аэропортах. Информация о массовых задержках в среду, 26 января, появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Сообщается, что в Шереметьево задержаны десять рейсов, вылет еще 19 был отменен. Во Внуково задержаны 14 рейсов, шесть отправлений отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще пять рейсов. В общей сложности изменения в расписании московских аэропортов коснулись 54 рейсов.

Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет. Отмечается, что причиной массовых задержек и отмен рейсов является сильный снегопад.

Ранее в январе сообщалось, что 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. «Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — отметили в пресс-службе перевозчика.