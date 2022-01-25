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Сотни пассажиров «Победы» застряли в Турции из-за погодных условий

370 пассажиров авиакомпании «Победа» застряли в аэропорту Стамбул-Новый

Фото: Umit Bektas / Reuters

Более трехсот пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сообщалось, что в аэропорту Стамбул-Новый около 370 клиентов авиакомпании, которые находятся в стерильной зоне, вторые сутки ожидают вылета. Так, 24 января наземные службы авиагавани больше семи часов не могли выпустить пассажиров из самолета, так как техника на летней резине застревала в сугробах.

«Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — добавили в пресс-службе. Сотрудники авиакомпании также уточнили, что все пассажиры были обеспечены питанием, открытие дорог прогнозируется не ранее 13:00 25 января.

Ранее в январе российская туристка, застрявшая в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула, сняла на видео обстановку в перегруженной авиагавани. На размещенных кадрах можно увидеть гигантские очереди у ресторанов быстрого питания, а также несколько десятков людей, спящих на полу в ожидании своего рейса.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Отмечается, что наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.

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Дарья Рыбак
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