Застрявшая в аэропорту Стамбула россиянка пожаловалась на голод

Российская туристка, застрявшая в закрытом из-за непогоды аэропорту Стамбула, сняла на видео обстановку в перегруженной авиагавани. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На размещенных кадрах можно увидеть гигантские очереди у ресторанов быстрого питания, а также несколько десятков людей, спящих на полу в ожидании своего рейса.

По словам путешественницы, пассажиров отказываются размещать в отелях, а также не предоставляют питание. В итоге оголодавшие люди скупили почти всю еду в кафе. «Все ломанулись покупать еду в фудкорт. Мы две тысячи рублей потратили на четыре бургера, колу и две бутылки воды. На некоторые позиции цены завышены в десять раз», — пожаловалась она.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Отмечается, что наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.