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Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Российский певец Игорь Саруханов рассказал, что развелся в шестой раз и бросил пить

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Советский и российский певец Игорь Саруханов заявил, что развелся в шестой раз и бросил пить. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Музыкант отметил, что с экс-супругой Татьяной Костычевой, которая младше него на 19 лет, он остался друзьями. Женщина воспитывает его первого кровного ребенка — дочь.

Саруханов также подчеркнул, что в последнее время он отказался от алкоголя и придерживается здорового образа жизни. «Иногда я выхожу на улицу, просто иду по Фрунзенской туда и обратно — это где-то порядка семи километров. Я не говорю, что я спортсмен. Я — музыкант», — подытожил заслуженный артист России.

В декабре 2021 года стало известно, что певец Григорий Лепс развелся с российской балериной Анной Шаплыковой. Иск удовлетворил Хамовнический суд Москвы. Отмечается, что на заседании присутствовал только представитель Шаплыковой. От Лепса в суд поступило согласие на расторжение брака.

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Сергей Равин
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