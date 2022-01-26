Рианна прошла по улицам в мини-платье и перчатках за 127 тысяч рублей

Американская певица и предпринимательница Рианна прошла по улицам Нью-Йорка в мини-платье и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото появились на Daily Mail.

33-летнюю знаменитость запечатлели, когда она направлялась в студию звукозаписи к своему возлюбленному, рэперу A$AP Rocky. Она была одета в бирюзовое платье-футболку, массивную черную парку с капюшоном и босоножки на каблуках. В качестве аксессуаров Рианна выбрала оранжевые кожаные перчатки бренда Prada стоимостью 1200 фунтов стерлингов (примерно 127 тысяч рублей), а также круглую сумку.

Читатели оценили внешний вид певицы и заподозрили ее в беременности в комментариях под снимками. «В последнее время Рианна выглядит очень хорошо», «Зуб даю, она беременна!», «Она просто сияет на этих фото и выглядит очень счастливой», «Рири невероятная!» — высказывались они.

В ноябре Рианна снялась в пижаме с вырезом на ягодицах. Знаменитость запечатлели в бюстгальтере и голубой пижаме в клетку, состоящей из оверсайз-рубашки и коротких шорт на шнуровке. На размещенных кадрах видно, что нижняя часть комплекта оформлена вырезом, который оголяет ее ягодицы.