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Лавров рассказал об угрозе доллару из-за действий США

Глава МИД России Сергей Лавров: США делают все, чтобы подорвать доверие к доллару

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Действия США приводят к тому, что доверие к доллару оказывается подорвано, а международные расчеты в американской валюте оказываются рискованными, указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. С заявлением о подобных угрозах он выступил на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, пишет ТАСС.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — сказал глава МИД, добавив, что Россия свои валютные резервы в долларах резко сокращает.

Ранее в январе президент США Джо Байден, заявляя о возможности жестких санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине, пригрозил российским банкам тем, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин объяснял «Ленте.ру», что большая часть расчетов по поставкам российского сырья за рубеж в таком случае может быть переведена в нероссийские банки, а валютную выручку можно будет зачислить на счета в России в евро.

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Платон Щукин
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