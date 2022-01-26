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Возлюбленный Волочковой объявлен в розыск за террористический акт на Украине

Стало известно о криминальном прошлом возлюбленного балерины Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото: @volochkova_art

Новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов объявлен в розыск за террористический акт на Украине. О криминальном прошлом мужчины стало известно во время программы «Пусть говорят», сообщает Starhit.

Артистка познакомилась с ним на съемках шоу «Давай поженимся!» и вскоре начала отношения. Пара уже побывала на Мальдивах, но знакомые балерины подозревают, что Кузнецов пытается ее обмануть. Актер Дмитрий Сафронов и шоумен Денис Торин заявили, что у мужчины была судимость, а также назвали его альфонсом.

«Это мошенник, это бандит. Я провел расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске», — сказал Сафронов.

«Не знаю, кто вам готовил этот список, у меня есть одно единственное дело на Украине. Когда там был госпереворот, я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступили за дружбу с Россией, потому что все понимали — будет гражданская война. Хотя меня не слушали», — отреагировал Кузнецов.

19 января Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время перелета с Мальдивских островов в Москву. Артистка на протяжении шести часов полета скандалила с бортпроводниками из-за отказа надеть маску. В отношении знаменитости составлено два протокола об административных правонарушениях.

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Евгений Шульгин
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