Девушка сэкономила на тату и показала неудачный результат

Блогерша сделала дешевую татуировку на теле по акции и показала неудачный результат на видео. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Жительница американского штата Юта Эддисон Макколл (Addison McCall) решила сэкономить и набить себе небольшой рисунок в виде полумесяца, когда местный тату-салон решил провести акцию в честь пятницы 13-го, в рамках которой цена любой мини-тату стоила 13 долларов (1030 рублей).

По прибытии девушку предупредили о том, что работу будет выполнять стажер, но это ее не смутило. Когда процесс закончился, героиня материала обнаружила, что рисунок получился «грубее», чем она предполагала, и тогда сотрудники салона согласились бесплатно внести коррективы в рисунок.

Макколл попросила мастера соединить края полумесяца, сделать из него луну и прокрасить внутри черным цветом. «Она полностью проигнорировала меня, в результате чего я получила татуировку в виде шоколадного печенья. Кроме того, на рисунке образовались рубцы, которые ощущаются, если провести по нему рукой. Я сказала спасибо, села в машину, а затем заплакала. Это был худший день в моей жизни», — призналась она.

Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Зрители принялись обсуждать работу мастера в комментариях. «Боже мой, это горелое печенье!», «Я бы хотела сказать что-то в утешение, но ничего не могу придумать», «Может, это пуговица?», «Ох, мне очень жаль», — высказывались они.

Ранее в январе нелепое тату на коленях прославило девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.