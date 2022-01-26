Адвокатам обвиненного в госизмене Сафронова дали две недели на изучение 23 томов

Лефортовский суд Москвы дал две недели адвокатам обвиненного в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова на изучение 23 томов уголовного дела, при этом защите запрещено делать записи и выписки из материалов. О результатах постановления «Ленте.ру» в среду, 26 января, сообщили в суде.

По данным суда, на ограничении срока ознакомления с делом настоял следователь — по его ходатайству пятеро защитников Сафронова теперь должны изучить 23 тома до 11 февраля.

Сложность заключается в том, что адвокатам Сафронова запретили проносить в здание ФСБ адвокатское досье и делать какие-либо записи или выписки из материалов. Защита россиянина изучает дело с ноября 2021 года.

Сафронову вменяют передачу спецслужбе НАТО секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности. Следствие считает, что он передал спецслужбам Чехии секретные данные о сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает, ранее он отказался от сделки со следствием.