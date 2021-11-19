Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от нового предложения ФСБ о сделке

Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов снова отказался идти на сделку с ФСБ по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов (признан в России иноагентом).

По его словам, Иван отказался от предложенной ему сделки со следствием, защита знакомится с материалами дела.

Павлов сообщил, что несколько дней назад в камеру к Сафронову пришел следователь и рассказал про судьбу бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова и офицера МВД, работавшего в «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова (они были осуждены за госизмену на 22 года и 14 лет соответственно). После своего рассказа следователь сделал Сафронову новое предложение о сотрудничестве.

1 июля сообщалось, что журналист твердо решил не идти на сделку со следствием и не давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.

По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.