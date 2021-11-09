Арестованного за госизмену Сафронова вернули из карцера в камеру

Отправленного в карцер за приклеенную к стене антенну Ивана Сафронова вернули в камеру

Отправленного в карцер советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, вернули в камеру СИЗО «Лефортово». Об этом во вторник, 9 ноября, со ссылкой на адвоката арестованного Дмитрия Катчева сообщает «Интерфакс».

По словам защитника, Сафонов после изоляции чувствует себя хорошо и не имеет каких-либо жалоб. Он освободился еще в пятницу, отсидев в карцере трехдневный срок за нарушения правил нахождения в СИЗО — Сафронов попытался приклеить антенну к стене, чтобы смотреть телевизор.

О помещении Ивана Сафронова в карцер СИЗО «Лефортово» 2 ноября сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитник Александра Хуруджи. Он рассказал, что Сафронова поместили на три дня в карцер. При этом арестант отметил, что это новый для него опыт.

Советника главы «Роскосмоса» задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.

