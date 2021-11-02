Разведка ФРГ отреагировала на новые обвинения в адрес Ивана Сафронова

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии отказалась подтверждать или отрицать получение данных о деятельности российских военных от обвиненного в госизмене Ивана Сафронова. Так в ведомстве отреагировали на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать последнюю информацию по новому эпизоду в деле бывшего журналиста.

«Федеральная разведывательная служба не дает комментариев по вопросам, касающимся каких-либо результатов разведывательной или иной деятельности. Это однако не значит, что мы опровергаем или подтверждаем данный факт», — сообщили в пресс-службе. В разведке добавили, что отчитываются по соответствующим вопросам перед правительством ФРГ и компетентными комитетами бундестага.

Ранее стало известно, что в адрес Сафронова были выдвинуты новые обвинения. По версии следствия, бывший журналист передал информацию о деятельности вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину, а тот в свою очередь переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии. По информации СМИ, Сафронов получил за переданную информацию 248 долларов.

Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице, его, как и Сафронова, обвиняют в госизмене. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы, раскрывая им секретные сведения.

Советника главы «Роскосмоса» задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.