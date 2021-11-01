Обвиняемый в госизмене Сафронов приступил к ознакомлению с делом

ФСБ завершила сбор доказательств по делу обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. О завершении расследования сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, журналист и его адвокаты начали знакомиться с материалами.

Также отмечается, что один из адвокатов Сафронова ранее обжаловал в суде запрет следователя делать какие-либо записи при изучении материалов дела. Юрист отметил, что при чтении секретных материалов (более тысячи листов) ему не дают в руки бумагу и ручку. Следователь запрещает защитнику даже фиксировать свою мысль или план. «Если я делаю самую безобидную запись — вырывает лист и приобщает его к "секретной" тетради, которую запирает в сейф», — пожаловался адвокат.

По его словам, такое поведение следствия нарушает конституционное право на защиту.

4 октября Московский городской суд продлил срок ареста Сафронову до 7 января 2022 года. Заседание об избрании меры пресечения обвиняемому проходило в закрытом режиме.

Журналиста задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Сафронову вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.