Обвиняемый в госизмене Сафронов получил взыскание из-за телеантенны в СИЗО

В ОНК сообщили, что Сафронову грозит взыскание за нарушение правил СИЗО

Администрация СИЗО «Лефортово» наложила дисциплинарное взыскание на обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Сафронов с сокамерником хотел посмотреть телевизор, но не мог из-за неработающей антенны. Сигнал удалось поймать только после прикрепления ее к стене, что Сафронов и сделал, приклеив антенну ленточками от упаковки колбасы. Телевизор показывал 20 каналов.

Однако правила СИЗО запрещают заключенным приклеивать предметы к стенам камер. Сафронов и его сосед не вняли предупреждениям администрации, поэтому им грозит взыскание. Какое именно наказание они получат, пока не известно.

4 октября сообщалось, что Московский городской суд продлил срок ареста Сафронову до 7 января 2022 года. Заседание об избрании меры пресечения обвиняемому проходило в закрытом режиме, что связано с оглашением материалов уголовного дела, содержащих секретные данные.

Его задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.