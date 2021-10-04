Суд продлил арест обвиненному в госизмене Ивану Сафронову

Московский городской суд продлил арест обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока под стражей еще на три месяца — до 7 января 2022 года. Заседание об избрании меры пресечения обвиняемому проходило в закрытом режиме, что связано с оглашением материалов уголовного дела, содержащих секретные данные.

1 июля сообщалось, что Иван Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.