«Ведомости» заявили о DDoS-атаке после пропажи колонки Сафронова об ФСБ с сайта

С сайта «Ведомостей» пропала колонка о ФСБ советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Как сообщает News.Ru, причиной исчезновения материала в издании назвали DDoS-атаку.

«У нас сейчас технический сбой всего сайта, DDoS-атака, мы восстанавливаем весь сайт. Речь идет не о каком-то конкретном материале. Мы сейчас технически поднимаем сайт, а материал Сафронова вы можете прочитать в "принте" (печатной версии — прим. «Ленты.ру»), это вышло в сегодняшнем номере», — заявили в «Ведомостях» и призвали не искать «сакральных заговоров там, где их нет».

Работу сайта пообещали восстановить в ближайшее время.

Материал Сафронова о проблемах с преследованием по «шпионским» статьям в России был опубликован ранее в пятницу, 23 июня.

Сафронов написал, что под угрозой попасть под статью о госизмене находятся в том числе граждане, имеющие знакомых и родственников за рубежом. Например, «достаточно жить в Крыму, сфотографироваться на фоне военных кораблей и отправить фото условному дяде, являющемуся гражданином Украины», пояснил Сафронов. В таком случае, по его словам, «есть риск узнать, что ты шпион, выполняющий задание украинских спецслужб, а твой дядя вовсе не родной человек, а кадровый агент».

Ивана Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.