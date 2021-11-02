Арестованный за госизмену Сафронов отказался признать вину

Иван Сафронов не признал свою вину по обвинению в госизмене

Арестованный за госизмену журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Талантова.

Юрист пояснил, что его подзащитный полностью отрицает обвинение. Согласно позиции защиты, то, что ФСБ сочла госизменой, было обычной журналистской работой.

Ранее сообщалось, что в окончательном обвинении Сафронова появился новый эпизод. Ему вменили передачу информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину. По версии следствия, за это журналист получил 248 долларов.

Димури Воронина задержали в феврале 2021 года в московской гостинице, его, как и Сафронова, обвиняют в госизмене. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы, раскрывая им секретные сведения.

Советника главы «Роскосмоса» задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.