Раскрыта личность задержанного ФСБ по подозрению в госизмене россиянина

Раскрыта личность россиянина, задержанного сотрудниками ФСБ в Москве по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, политолог Демури Воронин проживал в Германии и мог работать на спецслужбы этой страны, раскрывая им секретные сведения.

Он был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в московской гостинице, сообщает Telegram-канал Life Shot. У Воронина двойное гражданство: России и Германии. Он прилетел в Москву из Берлина по служебным делам. Накануне своего задержания мужчина встречался с друзьями в баре, но 14 февраля за несколько часов до вылета в Германию перестал отвечать на звонки.

Когда Воронин так и не прилетел в Берлин, его супруга попыталась въехать в Россию, чтобы заняться поисками мужа, но ей отказали во въезде в страну.

По ее словам, Демури высказывал ей опасения перед поездкой в Москву из-за задержания ФСБ журналиста Ивана Сафронова, с которым он был знаком.

Источники предполагают, что Воронина могли задержать из-за контактов с обвиняемым в госизмене журналистом либо сбором секретных сведений под прикрытием работы политолога.

Между тем, адвокат Сафронова опроверг связь между делом журналиста и Воронина, передает РИА Новости.

О задержании и аресте гражданина России по фамилии Воронин стало известно ранее 19 февраля. Он после допроса был отправлен в СИЗО по решению Лефортовского суда Москвы.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш, через которого журналист в 2017 году передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».