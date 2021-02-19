ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина России по фамилии Воронин, которого подозревают в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина арестован по решению Лефортовского суда столицы после допроса. Воронин Д.И. отправлен в СИЗО. Детали дела не разглашаются.

29 января сообщалось, что в Пскове суд приговорил жителя Печор Сергея Лыхмуса к семи годам колонии строгого режима за государственную измену. Его признали виновным по статье 275 («Госизмена») УК РФ. Суд установил, что мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Суд прошел в закрытом режиме. Подсудимый признал вину.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, у мужчины есть российское и эстонское гражданство.