Раскрыты детали нового эпизода в деле арестованного за госизмену Ивана Сафронова

Журналиста Сафронова обвиняют в передаче данных о деятельности ВС РФ в Сирии за $248

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обвиняют в передаче информации о деятельности вооруженных сил России в Сирии за 248 долларов. Детали нового эпизода в деле обвиненного в госизмене журналиста во вторник, 2 ноября, сообщает Baza.

По версии следствия, Сафронов передавал информацию политологу Демури Воронину в декабре 2015 года. Как сообщает в своем Telegram-канале агентство «Москва», Воронин переслал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии.

Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице, его, как и Сафронова, обвиняют в госизмене. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы, раскрывая им секретные сведения.

Советника главы «Роскосмоса» задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.