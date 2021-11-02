В деле обвиняемого в госизмене Сафронова появился новый эпизод

В окончательном обвинении журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова появился новый эпизод, связанный с передачей данных о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По данным агентства, журналисту вменяется передача сведений политологу Демури Воронину.

Воронина задержали в феврале 2021 года в московской гостинице по подозрению в госизмене. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы, раскрывая им секретные сведения. Также его связывали с журналистом Иваном Сафроновым, с которым он был знаком.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. Журналист и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Советника главы «Роскосмоса» задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.