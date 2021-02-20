Подозреваемый ФСБ в госизмене Воронин работал в Бундестаге

Подозреваемый ФСБ в госизмене гражданин России Демури Воронин работал в Бундестаге. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По его словам, россиянин примерно год был в парламенте Германии консультантом по вопросам внешней политики и энергетики.

У «Интерфакса» не имеется официального подтверждения данных сведений.

19 февраля стало известно об аресте политолога Демура Воронина, имеющего двойное гражданство Германии и России. Он был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в московской гостинице. Он прилетел в столицу из Берлина по служебным делам. Накануне своего задержания мужчина встречался с друзьями в баре, но 14 февраля за несколько часов до вылета в Германию перестал отвечать на звонки.

Воронин проживал в Германии, занимался консультирование по политическим и экономическим темам, и мог работать на спецслужбы этой страны, раскрывая им секретные сведения. Также его связывают с журналистом Иваном Сафроновым, с которым он был знаком.

Воронин после допроса был отправлен в СИЗО по решению Лефортовского суда Москвы. Мера пресечения избрана до 13 апреля. Детали обвинения не известны, так как дело имеет гриф «секретно».

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш, через которого журналист в 2017 году передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».