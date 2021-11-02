Арестованного за госизмену Сафронова поместили в карцер из-за телеантенны

Член ОНК Хуруджи: журналиста Сафронова поместили в карцер на три дня из-за телеантенны

Арестованный за госизмену журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов помещен на три дня в карцер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитника Александра Хуруджи.

«Сафронов помещен в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет три дня — до пятницы, 5 ноября», — сказал Хуруджи. По его словам, поводом для этого стала попытка Сафронова приклеить антенну к стене камеры бумагой от упаковки колбасы, чтобы смотреть телевизор. Однако по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер.

В октябре сообщалось, что администрация СИЗО «Лефортово» наложила дисциплинарное взыскание на Сафронова из-за приклеенной к стене антенны. Однако тогда еще не было известно, какое наказание он получит.

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года, срок его ареста продлен до 7 января 2022 года. Ему вменяют передачу спецслужбам Чехии секретных данных о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины Сафронов не признает.

Ранее сообщалось, что в окончательном обвинении Сафронова появился новый эпизод. Ему вменили передачу информации о деятельности Вооруженных сил России в Сирии политологу Демури Воронину. По версии следствия, за это журналист получил 248 долларов.