Раскрыта причина выговоров в СИЗО арестованного за госизмену Ивана Сафронова

Арестованный за госизмену помощник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов до того, как оказаться в карцере СИЗО Лефортово уже получал выговоры. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на ОНК Москвы сообщает RT.

По словам правозащитников, свой первый выговор Сафонов получил за хранение лезвия бритвы, а второй за приклеенную к стене телевизионную антенну. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключенный по закону может быть отправлен в карцер.

9 ноября отправленного в карцер Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, вернули в камеру СИЗО. Он рассказал своему адвокату, что после изоляции чувствует себя хорошо и не имеет каких-либо жалоб.