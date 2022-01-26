Сальма Хайек снялась без макияжа в купальнике и взволновала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующими фото она поделилась странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в воде возле массивного камня на берегу. Она позирует без макияжа с распущенными волосами в синем купальнике с глубоким декольте. «Если вы забыли выписать свои цели на новый год, то вспомните, что на дворе все еще январь. Я свои выписала, но собираюсь пополнить список», — подписала она пост, который набрал больше 483 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Ты прекрасна!», «Какие формы!», «Самая идеальная женщина в мире», «Потрясающая», «Все еще самая горячая», — восхищались они.

В октябре 2021 года Сальму Хайек пристыдили в сети за откровенный образ на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет в черном облегающем платье, которое было оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?» — ругали ее пользователи сети.