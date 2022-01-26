Оценены возможные последствия новых антироссийских санкций Европы

В России возможен дефицит ряда товаров в случае, если Евросоюз введет санкции на экспорт и импорт, считает экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что от этого пострадают и страны Европы, но последствия будут не такими серьезными.

Европа рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае ограничения поставок газа, об этом сообщили в агентстве Bloomberg. Кульбака заметил, что данное решение может нанести некоторый урон экономике Евросоюза, тем не менее главный удар придется именно на Россию.

Связь с Европой

По словам экономиста, Россия является значимым торговым партнером для Европы, потому исключение страны из этих отношений создаст определенные сложности для ЕС. Тем не менее необходимо понимать, что большая часть торговых операций совершается все же внутри Евросоюза, а также с США и рядом других государств.

«Россия, безусловно, является важным направлением. Но говорить о том, что потенциальные санкции обрушат экономику Европы, все же наивно. Тем более мы имеем пример наших контрсанкций, результатом которых стало только то, что Европа легко перераспределила потоки экспорта, а вот Россия лишилась части продукции, что дало рост цен внутри страны», — считает Кульбака.

Санкции на экспорт и импорт, предположил экономист, окажутся довольно болезненными для России и могут привести к дефициту ряда товаров, росту цен, снижению реальных доходов населения.

«Дело в том, что Россия довольно сильно экономически связана со всеми странами мира. И, с одной стороны, это хорошо, поскольку является единственным способом существования в современном мире. Ни одна страна не может жить отдельно от других, это нормально. Но, если Европа начнет ограничивать торговые операции, России придется непросто», — считает Кульбака.

По словам экономиста, какие именно товары могут оказаться в дефиците после возможного ввода санкций сказать сейчас довольно сложно. Во-первых, потому что на данный момент неизвестно, какой именно набор продукции планирует ограничить Европа. А во-вторых, ввиду того, что товарные рынки в России тесно связаны между собой ресурсными связями.

«Конечно, дефицитными станут и какие-то группы продуктов. На какие-то повысится цена, где-то возникнут проблемы со снабжением. Голода, безусловно, не будет, но разнообразие продукции сократится», — считает экономист.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц России.