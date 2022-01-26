Госдума утвердила основания для ареста имущества иностранцев

Депутаты Госдумы во втором, основном, чтении утвердили законопроект о санкциях к иностранным гражданам в рамках «закона Димы Яковлева», представляющего собой российский вариант «акта Магнитского». Главным изменением по сравнению с вариантом, внесенным правительством в июне 2021 года, стало расширение его действия на всех иностранцев, а не только на граждан США, сообщают «Ведомости».

Документ после его вступления в силу даст основания и возможность запретить иностранным гражданам въезд в Россию, арестовать их имущество, остановить для них сделки с российской собственностью и инвестиции, а также приостановить полномочия в советах директоров компаний, зарегистрированных в России.

Для принятия таких мер иностранца должны признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека или совершившим преступления в отношении граждан России.

Председатель отвечающего за инициативу комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ужесточение законопроекта не связано с резким ростом геополитической напряженности в последние месяцы, в рамках которого суровыми санкциями России грозят не только США, но и Европа. Депутат пообещал, что применять «закон Димы Яковлева» могут даже к гражданам Казахстана или Киргизии, которые тоже могут нарушить права россиян.

Однако старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, бывший сенатор Константин Добрынин считает, что само по себе расширения списка стран до всего мира выглядит констатацией того факта, что теперь оппонентами считаются не только США.

В свою очередь, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Дарья Константинова отмечает, что законопроект не объясняет, в рамках какой процедуры будут накладываться ограничения. Это значит, что в перспективе меры будут применяться произвольно, «исходя из субъективных понятий квазисправедливости со стороны правоприменителя».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием в обход закона. В рамках действующего законодательства от них могут через суд потребовать вернуть предприятие с компенсацией потраченных средств. Если поправки ФАС утвердят, то предприятия станут забирать без компенсации. Эксперты отмечают, что фактически идея ФАС позволяет заняться национализацией имущества.