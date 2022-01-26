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Двое протестующих пропали без вести после столкновений с украинскими силовиками

Двое демонстрантов пропали без вести после потасовки на митинге предпринимателей в Киеве

Кадр: Klymenko Time / YouTube

Двое украинских протестующих пропали без вести после столкновений с полицией на митинге предпринимателей в центре Киева. Об этом в беседе с изданием «Страна.ua» рассказал организатор акции, лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич.

Недовольные украинцы вышли на акцию протеста в центре Киева утром во вторник, 25 января. Подавляющим большинством из демонстрантов стали бизнесмены, которые на протяжении нескольких месяцев пытались добиться от властей отмены новой системы налогообложения, в частности закона, который предусматривает обязательную установку кассовых аппаратов.

Сначала протестующие хотели собраться возле офиса президента страны, но из-за действий силовиков были вынуждены повернуть к зданию Рады. Вскоре они попытались прорваться в здание, однако правоохранители преградили им путь. Началась потасовка.

«Два человека пропали. Тот, которого избили, и он не подавал признаков жизни — вывезен полицией. Пропал и его близкий, который шел за ним и кричал, что его убили. Всего было задержано 74 человека», — рассказал Доротич.

Он добавил, что часть задержанных отпустили из участков без составления протоколов, но к другим по неизвестной причине отказывали пускать адвокатов. «Двум женщинам поломали руки», — отметил организатор акции. Полиция Киева его слова пока не комментировала.

Ранее в сети был опубликован ролик столкновений перед попыткой прорыва в здание Верховной Рады. Правоохранителям с трудом удалось сдержать толпу, которая пыталась ворваться в парламент и потребовать встречи с депутатами. После этого парламентарии были экстренно эвакуированы.

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Михаил Кириллов
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