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Депутатов эвакуировали из-за угрозы прорыва протестующих в Верховную Раду

Депутатов эвакуировали из Верховной Рады из-за столкновений силовиков и демонстрантов

Украинских депутатов в экстренном порядке эвакуировали из здания Верховной Рады из-за угрозы прорыва протестующих, которые устроили столкновения с силовиками в центре Киева. Видеозапись из кулуаров парламента публикует Telegram-канал VESTI.

Недовольные украинцы вышли на акцию протеста в центре Киева утром 25 января. Подавляющее большинство из них являются предпринимателями, которые пытаются добиться от властей отмены новой системы налогообложения, в частности закона, который предусматривает обязательную установку кассовых аппаратов.

Сначала протестующие хотели собраться возле офиса президента страны, но из-за препятствий силовиков были вынуждены повернуть к зданию Рады. Вскоре они попытались прорваться в здание, однако правоохранители преградили им путь.

Началась массовая потасовка, активисты стали забрасывать полицию дымовыми шашками. Несколько человек пострадали, после чего последовали задержания. Сами депутаты, как отмечают журналисты канала, вышли из здания через подземный переход. В помещении остались только журналисты и сотрудники аппарата.

Ранее в сети был опубликован ролик столкновений перед попыткой прорыва в здание Рады. Правоохранителям с трудом удалось сдержать толпу, которая пыталась ворваться в парламент и потребовать встречи с депутатами.

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Михаил Кириллов
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