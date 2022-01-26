СБУ обвинила Россию в поставке противопехотных мин в Донбасс

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в поставке противопехотных мин в самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

«Установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. "Ленты.ру") оружия и боеприпасов с территории РФ. Среди изъятых военных средств поражения российского производства — реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, которые запрещены Оттавской конвенцией 1997 года», — сказано в сообщении.

По данным СБУ, в феврале 2021 года житель Луганской области погиб, подорвавшись на противопехотной мине у себя во дворе.

«Решается вопрос о передаче собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины», — заключили в СБУ.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины в переброске боеприпасов на передовую. По данным властей ДНР, Киев испытывает дефицит боеприпасов и пытается восполнить его с помощью поставок оружия из-за рубежа, для чего ведет переговоры с НАТО.