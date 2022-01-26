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69-я параллель

Снятый в Заполярье фильм получил номинацию на французскую премию

Снятый в Заполярье фильм «Купе номер 6» номинировали на французскую премию «Сезар»

Кадр: фильм «Купе номер 6»

Фильм «Купе номер 6», который сняли в Заполярье, получил номинацию на французскую премию «Сезар». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинопремии.

Картину финского режиссера Юхо Куосманена номинировали в категории «Лучший иностранный фильм». Церемония награждения победителей пройдет 25 февраля в парижском концертном зале «Олимпия».

Действие фильма происходит в конце 90-х годов XX-го столетия. Главная героиня — финская студентка Лаура, будущий археолог, которая направляется из Москвы в Мурманск для изучения петроглифов. По пути она знакомится с русским парнем Алексеем, который изначально кажется ей неприятным человеком.

«Сезар» — национальная кинопремия Франции. Вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования. Название премия получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Ежегодная церемония награждения проходит в конце февраля или начале марта.

Ранее стало известно, что в Якутии завершились съемки фильма, основанного на реальной истории спасения четырехлетней девочки в тайге. Релиз картины состоится в 2022 году.

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Никита Абрамов
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